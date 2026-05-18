Polizei Mettmann

POL-ME: Streifenwagen bei Einsatzfahrt verunfallt: niemand verletzt - 2605052

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Wülfrath (ots)

Am Sonntagabend, 17. Mai 2026, verunfallte in Wülfrath ein Streifenwagen der Polizei bei einer Einsatzfahrt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:50 Uhr waren drei Polizistinnen und Polizisten mit dem Streifenwagen auf der Flandersbacher Straße in Richtung Wülfrath unterwegs. Sie fuhren mit Blaulicht zu einem Einsatz, als sie in einer Linkskurve bei Regen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Sie stießen gegen eine Bordsteinkante und ein Verkehrszeichen und der Streifenwagen kippte auf die Seite.

Glücklicherweise blieben die drei Einsatzkräfte bei dem Unfall unverletzt. Sie wurden von den alarmierten Rettungskräften zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Mercedes Vito entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Flandersbacher Straße wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt und der Streifenwagen abgeschleppt.

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