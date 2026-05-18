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Polizei Mettmann

POL-ME: Lexus RX 500h gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605051

POL-ME: Lexus RX 500h gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605051
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Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag, 15. Mai 2026, wurde in Langenfeld ein schwarzer Lexus RX 500h entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Donnerstagabend hat ein 59-jähriger Langenfelder gegen 21 Uhr seinen schwarzen Lexus RX 500h zuletzt auf einem Stellplatz an der Ohligser Straße in Höhe des Erikawegs geparkt gesehen. Am Freitagmorgen stellte er gegen 9 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den zwei Jahre alten SUV mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Ohligser Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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