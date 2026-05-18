Polizei Mettmann

POL-ME: VW Multivan gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605055

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Velbert (ots)

In der Nacht auf Montag, 18. Mai 2026, wurde in Velbert-Mitte ein weißer VW Multivan entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntagabend hat ein 55-jähriger Velberter gegen 19:15 Uhr seinen weißen VW Multivan zuletzt am Straßenrand an der Marsstraße in Höhe der Hausnummer 24 geparkt gesehen. Am Montagmorgen stellte er gegen 7:40 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den acht Jahre alten Van mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Marsstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

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