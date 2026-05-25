Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der B3 mit drei verletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3, Abschnitt 275, Stat. 0,38 (südlich von Sudheim), Montag, 25.5.2026, 00.21 Uhr

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Montag befuhr ein 26-jähriger Northeimer mit seinem Pkw die B 3 von Nörten-Hardenberg in Rtg. Northeim.

Kurz vor der Ortschaft Sudheim übersah er zwei hintereinander am rechten Fahrbahnrand in Richtung Northeim haltende Pkw und fuhr auf den hinteren der beiden Pkw auf, der daraufhin auf den vorderen Pkw aufgeschoben wurde.

Der 33-jährige Fahrer des hinteren haltenden Pkw sowie seine 27-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und beide zur weiteren Behandlung mit einem Rtw ins Krankenhaus verbracht. Der 26-jährige Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht. Der 24-jährige Fahrer des vorderen haltenden Pkw blieb unverletzt.

An den beiden hinteren Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und beide Fahrzeuge mussten mittels Abschleppfahrzeugen geborgen werden. Der vordere Pkw wurde ebenfalls beschädigt, blieb jedoch fahrbereit.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 33.000,- Euro.

Durch ausgelaufene Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Weiterhin waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Northeim und der Straßenmeisterin Northeim im Einsatz.

Die Bundesstraße 3 musste für ca. drei Stunden gesperrt werden.

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