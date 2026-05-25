Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Montag, 25.05.2026, 15:00 Uhr

NORTHEIM (Sti) - Am frühen Montagnachmittag kam es in Northeim auf der Göttinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Fahrradfahrer und einem 39-jährigen E-Scooterfahrer.

Der 19-jährige Northeimer befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Göttinger Straße in Richtung Nörten-Hardenberg.

Als ihm hier ein 39-jähriger Nörten-Hardenberger auf seinem E-Scooter entgegen kam, führte die vermeintlich zu mittige Fahrweise des 19-Jährigen zu einem Zusammenstoß bei dem er sich leicht verletzte.

Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige blieb unverletzt.

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