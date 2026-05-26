Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel von Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Wolbrechtshausen, Dorfstraße, Sonntag, 24.05.26, 19.00 Uhr - 25.05.2026, 09.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte im Tatzeitraum von Sonntagabend, 19.00 Uhr bis Montagmorgen, 09.00 Uhr, den rechten Außenspiegel des Pkw eines 40-jährigen Mannes.

Der Ford war ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Dorfstraße geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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