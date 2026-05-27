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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike und E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Heinrichstraße, Samstag, 23.05.2026, 11.00 Uhr - Dienstag, 26.05.2026, 21.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete im Tatzeitraum zwischen Samstagvormittag und Dienstagabend ein E-Bike und einen E-Scooter aus dem verschlossenen Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße in Northeim. Hierzu wurde mittels unbekannten Gegenstand sowohl die Hauseingangstür als auch der tatbetroffene Kellerraum gewaltsam geöffnet.

Zusätzlich wurde ein mittels Vorhängeschloss gesichertes E-Bike aus dem Garten hinter dem Mehrfamilienhaus entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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