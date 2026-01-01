KFV Sigmaringen: Einsatzstelle: Offener Dachstuhlbrand am Boulay-Platz in Mengen 01.01.2026

Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

In den frühen Morgenstunden vom 01.01.2026 wurde die Feuerwehr Mengen gegen 6.35 Uhr zu einem massiven Dachstuhlbrand am Rande der Mengener Altstadt alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl eines größeren Wohn- und Gaststättengebäudes bereits in Vollbrand, weshalb zügig weitere Kräfte angefordert wurden. Im Gebäude befindliche Gasflaschen kamen zur Explosion und brachten weitere Gefährdungen für die Einsatzkräfte. Alle Abteilungen der Feuerwehr Mengen, ein zweiter Löschzug aus Bad Saulgau, Kräfte des Gemeindeverwaltungsverbunds Hohentengen und Scheer sowie der Einsatzleitwagen2 aus Sigmaringen und ein Katastrophenschutz-Löschfahrzeug aus Veringenstadt wurden nachalarmiert. Die Brandausbreitung konnte durch die Einsatzkräfte rasch eingedämmt werden. Derzeit sind insgesamt mehr als 180 Rettungskräfte im Einsatz. Es gibt zum Glück aktuell keine verletzten Personen. Das DRK ist ebenfalls mit mehreren Kräften vor Ort und übernimmt die Betreuung der Anwohner im Rettungszentrum Mengen sowie die Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an. Zur Brandursache liegen aktuell keine Informationen vor. Es geht keine Gefahr für die Anwohner oder für die Bevölkerung aus. Kommandant Seeger gab an, er sei mit der geleisteten Arbeit der Einsatzkräfte höchst zufrieden. Auch der Kreisbrandmeister Michael Reitter sowie der stellvertretende Bürgermeister Georg Bacher lobten das gute Vorgehen der Einsatzkräfte an diesem Neujahrsmorgen.

