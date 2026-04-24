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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zweijähriger büxt mit Dreirad aus - Polizei bringt den kleinen Abenteurer wohlbehalten zu den Eltern -#polsiwi

Siegen-Eisern (ots)

Ein Zweijähriger hat sich am gestrigen Donnerstagnachmittag (23. April) mit seinem Dreirad auf Erkundungstour begeben.

Einem Passanten fiel der kleine Abenteurer auf, der sich alleine auf Wanderschaft begeben hatte. Die hinzugerufene Streife nahm den Jungen zu sich.

Da der Zweijährige noch nicht richtig sprechen konnte, begaben sich die Beamten auf die Suche nach den Eltern. Einige Straßen weiter wurden die Beamten fündig. Dort waren die Eltern bei Bekannten zu Besuch und wähnten ihren Sprössling mit anderen Kindern vor dem Haus. Sichtlich froh nahmen sie ihren Nachwuchs samt Dreirad wohlbehalten entgegen.

Der "Aktionsraum" des kleinen Abenteurers wurde anschließend durch die Eltern deutlich verkleinert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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