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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fast fünf Jahre "Bitte folgen" - jetzt wortwörtlich: Folgen Sie uns auf Streife! - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Seit der ersten Sendung der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit Radio Siegen sind bereits 26 spannende Folgen entstanden - mit Themen, die die Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein wirklich bewegen.

Für die nächste Ausgabe haben wir was ganz Besonderes vor: Bitte folgen nehmen wir nämlich dieses Mal wörtlich. Radio Siegen Moderatorin Ann-Christin Schmidt ist dann mittendrin statt nur (im Studio) dabei. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde begleitet sie echte Polizeieinsätze direkt vor Ort - authentisch, nah und live.

Am Mittwoch, den 29.04.2026 von 8:00 - 15:00 Uhr ist es dann soweit. Mitverfolgen können Sie "Bitte folgen" an diesem Tag nicht nur bei Radio Siegen, sondern auch auf dem WhatsApp-Kanal der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.

Wir berichten von den dann anfallenden Einsätzen und geben einen Einblick hinter die Kulissen.

Highlights veröffentlichen wir außerdem bei Instagram und Facebook.

Wie fängt so eine Dienstschicht an, wo gehen die Notrufe ein, welcher Streifenwagen ist frei und steht günstig für den Einsatz? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir an diesem Tag nach.

Fragen zu den Einsätzen nehmen wir an diesem Tag über unsere Social-Media-Kanäle oder über die Kanäle von Radio Siegen entgegen.

"Bitte folgen" Sie den Kanälen der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und seien Sie am 29. April hautnah dabei, wenn es auf digitale Streife geht und der Polizeialltag sichtbar wird!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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