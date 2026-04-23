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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb verletzt zwei Verkäuferinnen #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Wenschtstraße in Geisweid gekommen, bei dem zwei Verkäuferinnen verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach fiel einer 56-jährigen Angestellten gegen 16:45 Uhr ein junger Mann auf, welcher Diebesgut im Inneren seiner Jacke sowie seiner Hosentaschen verstaute. Als die Mitarbeiterin den Mann ansprach versuchte dieser zu flüchten. Die 56-Jährige versuchte den Dieb festzuhalten, dieser schlug daraufhin um sich und verletzte die Dame im Gesicht. Eine 50-jährige Kollegin, die zur Hilfe eilen wollte, schlug der Dieb ebenfalls. Sie erlitt leichte Verletzungen am Unterarm. Der junge Mann konnte unerkannt in Richtung Schießbergstraße flüchten.

Die beiden Damen beschreiben den Ladendieb wie folgt: -männlich -ca. 20 Jahre -ca. 175 cm groß -blonde, kurze, lockige Haare -bekleidet war der junge Mann mit einer dunklen Jacke -außerdem hat er stark geschielt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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