Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Kollision zwischen Auto und Krad: 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt #polsiwi

Hilchenbach-Grund (ots)

Am Mittwochabend (22.04.2026) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B62 zwischen der Kronprinzeneiche und Afholderbach gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 41-jähriger BMW- Fahrer gegen 18:45 Uhr auf der B62 in Richtung Afholderbach unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger KTM-Fahrer selbige Straße in Richtung Kronprinzeneiche. Auf Höhe eines Wirtschaftsweges wollte der BMW-Fahrer nach links in diesen abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kradfahrer. Das Krad schlug in der Beifahrerseite des BMW ein und verkeilte sich dort. Der 25-Jährige wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls von der Maschine abgeworfen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht, konnte aber nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird ersten Schätzungen nach auf rund 35.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B62 voll gesperrt.

Ob die zur Unfallzeit tiefstehende Sonne unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kreuztaler Verkehrskommissariat übernommen hat.

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