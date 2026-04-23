Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf der HTS #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochmorgen (22.04.2026) ist es auf der HTS (B54) im Bereich der Anschlussstelle Freudenberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach waren eine 69-jährige Hyundai-Fahrerin, ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer mit einer 75-jährigen Beifahrerin und ein 32-jähriger VW-Fahrer gegen 07:45 Uhr auf der B54 (HTS) in Richtung Eiserfeld unterwegs. Die 69-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen, da es im Bereich der Anschlussstelle zu einem Rückstau gekommen ist. Der hinter ihr fahrende 45-Jährige bremste ebenfalls ab. Der wiederum dahinterfahrende 32-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr dem Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes zunächst auf den Hyundai und anschließend in die Leitplanke geschoben.

Alle vier Beteiligten verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Eiserfeld voll gesperrt.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell