Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Automatische Schiebetür am Bahnhof Leer beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

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Leer / Ostfr. (ots)

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Falls von erneutem Vandalismus am Bahnhof Leer. Bislang unbekannte Täter haben eine automatische Schiebetür am Bahnhof Leer beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei wurde zwischen Samstagabend 22:00 Uhr und Sonntagmorgen 08:00 Uhr eine automatisch betriebene Schiebetür zum Bahnsteig an Gleis 1 beschädigt. Der oder die unbekannten Täter rissen offenbar gewaltsam die Verkleidung der technischen Einrichtung herunter. Die Tür wurde erheblich beschädigt und ist nicht mehr funktionstüchtig. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Bundespolizei in Emden hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer im entsprechenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04921- 959590 zu melden.

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