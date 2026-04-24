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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 31-jähriger Quadfahrer flog durch die Luft -#polsiwi

Bad Berleburg-Elsoff (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Landstraße L 902 zwischen Elsoff und Schwarzenau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Quads gekommen. Einer der beiden Fahrer hat sich mit seinem Gefährt überschlagen und musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 18:00 Uhr waren der 30-Jährige und ein Bekannter auf ihren Quads in Richtung Schwarzenau unterwegs. Dabei fuhr der 30-Jährige auf den Vorausfahrenden auf. Hierbei kollidierten die Vorderräder des Auffahrenden mit den Hinterrädern des zweiten Quads. Das Fahrzeug des 30-Jährigen schleuderte daraufhin hoch und überschlug sich.

Der 30-Jährige war ansprechbar, wurde aber zur weiteren Diagnostik mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen.

Unfallursächlich dürfte nach bisherigem Kenntnisstand ein mangelnder Sicherheitsabstand des 30-Jährigen gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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