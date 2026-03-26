Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Garagenbrand in Kalkar

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Kalkar (ots)

Am Mittwochabend, den 25. März 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Stadt Kalkar um 20:11 Uhr mit den Einheiten Mitte und Wissel zu einem Garagenbrand in Kalkar alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Aufgrund eines massiven Flammenüberschlags auf das angrenzendes Wohngebäude wurde umgehend eine Riegelstellung durch die Löscheinheit Mitte aufgebaut, um das Wohnhaus vor einer Brandausbreitung zu schützen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr im Gebäude.

Parallel dazu wurde von der seitlich angrenzenden Seite durch die Löscheinheit Wissel die zusätzliche Brandbekämpfung aufgenommen. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings kam es im weiteren Verlauf immer wieder zu aufflackernden Glutnestern, insbesondere im Bereich der Traufe des Wohnhauses.

Im Rahmen einer geplanten Nachkontrolle gegen 02:00 Uhr wurden erneut Glutnester entdeckt. Zur gezielten Brandbekämpfung musste die Dachtraufe geöffnet werden. Zusätzlich wurde im Wohnhaus eine Innenkontrolle zur Ursachenermittlung durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass sich weitere Glutnester zwischen Mauerwerk und Verblendung befanden, sodass Teile der Verblendung entfernt werden mussten.

Während dieser Maßnahmen wurde die Feuerwehr um 03:35 Uhr zu einem weiteren Einsatz alarmiert. In einer Wohnung war angebranntes Essen die Ursache für eine Rauchentwicklung. Die Bewohner hatten das Feuer bereits eigenständig gelöscht. Aufgrund des Schadens war die Wohnung stromlos und durch die Rauchentwicklung vorübergehend nicht bewohnbar. Die betroffenen Personen konnten bei Nachbarn unterkommen.

Nach Abschluss dieses Einsatzes kehrten die Kräfte zur ursprünglichen Einsatzstelle zurück und führten dort weitere Kontrollen und Nachlöscharbeiten durch.

Der gesamte Brandeinsatz erstreckte sich über etwa 4,5 Stunden und konnte gegen 5.00 Uhr am Morgen abgeschlossen werden. Das betroffene Wohnhaus blieb bewohnbar, weist jedoch Schäden im Außenbereich auf. Die Bewohner konnten bereits am späten Mittwochabend wieder zurückkehren. Im Einsatz waren mehr als 40 Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung von Einheitsführer Johannes Fehlemann. Zur Schadenhöhe oder Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

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