POL-NOM: Diebstahl von Fahrrad

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, Montag, 25.05.2026, 15.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 19-jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad den Fahrradweg entlang der Göttinger Straße in Fahrtrichtung Nörten-Hardenberg. Hier kam ihm ein 39-jähriger Mann auf seinem E-Scooter entgegen. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der 19-jährige ...

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