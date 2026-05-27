Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Amtsweg, Dienstag, der 26.05.2026, 10:50 Uhr. Eine 40- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil und ein 71- jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Uslar befuhren die Alleestraße aus Richtung Bella Clava kommend in Fahrtrichtung Wiensen. In Höhe der Einmündung in den Amtsweg bremste die 40- jährige verkehrsbedingt ab und der 71- jährige kollidierte beim Versuch links vorbeizufahren, mit dem linken Heck des PKW. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 100 Euro. Der 71- jährige wurde leicht verletzt und mittels RTW in ein Krankenhaus in Northeim gebracht.

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