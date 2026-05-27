POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, (Parkplatz Freibad), Sonntag, der 24.05.2026, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten, das mittels Schloss am Fahrradständer gesicherte, Fahrrad der Marke Bocas eines 54- jährigen aus Bodenfelde. Der Wert des Rades beträgt ca. 590 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in ...

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