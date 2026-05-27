POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Uslar (ots)
Uslar, (go), Oskar-Zeller-Straße, Dienstag, der 26.05.2026, 11:43 Uhr. Eine 24- jährige PKW Fahrerin aus Wulften befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.
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