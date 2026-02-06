PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl auf Firmengelände - Polizei und Diensthund stellen drei Tatverdächtige

Witten (ots)

Kurz nach Mitternacht am Freitag, 6. Februar, wurden durch einen Sicherheitsdienst drei verdächtige Personen auf dem Gelände einer Metallfirma an der Rüsbergstraße in Witten bei der Polizei gemeldet.

Hinzugezogene Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände. Ein Tatverdächtiger konnte mit Diebesgut durch die Polizei gestellt werden. Ein anderer Tatverdächtiger wurde bei der Festnahme durch einen Diensthund leicht verletzt. Der Dritte im Bunde wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen.

Alle drei erwarten jetzt eine Anzeige wegen schwerem Bandendiebstahl und Hausfriedensbruch. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:42

    POL-BO: Verkehrsunfall auf der Ardeystraße - Fußgängerin (62) schwer verletzt

    Witten (ots) - Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin (62, aus Witten) bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 5. Februar, in Witten. Ein Autofahrer (51, aus Witten) fuhr gegen 18.50 Uhr über die Ardeystraße in Richtung Mannesmannstraße. Nach aktuellem Stand trat die Fußgängerin plötzlich in Höhe der Hausnummer 89 zwischen zwei geparkten Autos auf die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:38

    POL-BO: Politisch motivierte Graffiti in Herne - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Der Staatsschutz ermittelt nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti am Montag, 2. Februar, im Nahbereich des Herner Bahnhofs und bittet um Hinweise. Nach bisherigem Stand haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr unter anderem politisch motivierte Schriftzüge an eine Hauswand an der Fabrikstraße 17 gesprüht. Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren