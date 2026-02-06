Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl auf Firmengelände - Polizei und Diensthund stellen drei Tatverdächtige

Witten (ots)

Kurz nach Mitternacht am Freitag, 6. Februar, wurden durch einen Sicherheitsdienst drei verdächtige Personen auf dem Gelände einer Metallfirma an der Rüsbergstraße in Witten bei der Polizei gemeldet.

Hinzugezogene Einsatzkräfte durchsuchten das Gelände. Ein Tatverdächtiger konnte mit Diebesgut durch die Polizei gestellt werden. Ein anderer Tatverdächtiger wurde bei der Festnahme durch einen Diensthund leicht verletzt. Der Dritte im Bunde wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen.

Alle drei erwarten jetzt eine Anzeige wegen schwerem Bandendiebstahl und Hausfriedensbruch. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell