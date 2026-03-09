Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Schloss Raben Steinfeld
Schwerin (ots)
Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Ludwigslust-Parchim an den Verbandsvorsteher des Zweckverbands Kulturdenkmäler Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, einen Zuwendungsbescheid für die Sanierung des Schlosses Raben Steinfeld überreichen.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Termin: Mittwoch, 11. März 2026, 14 Uhr
Ort: 19065 Raben Steinfeld, Forststraße
Für das Gutachten zur Sanierung des Schlosses erhält der Zweckverband eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 256.500 Euro.
