Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Schloss Raben Steinfeld

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Ludwigslust-Parchim an den Verbandsvorsteher des Zweckverbands Kulturdenkmäler Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, einen Zuwendungsbescheid für die Sanierung des Schlosses Raben Steinfeld überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 11. März 2026, 14 Uhr

Ort: 19065 Raben Steinfeld, Forststraße

Für das Gutachten zur Sanierung des Schlosses erhält der Zweckverband eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 256.500 Euro.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell