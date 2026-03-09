PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Schloss Raben Steinfeld

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Ludwigslust-Parchim an den Verbandsvorsteher des Zweckverbands Kulturdenkmäler Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, einen Zuwendungsbescheid für die Sanierung des Schlosses Raben Steinfeld überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 11. März 2026, 14 Uhr

Ort: 19065 Raben Steinfeld, Forststraße

Für das Gutachten zur Sanierung des Schlosses erhält der Zweckverband eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 256.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

