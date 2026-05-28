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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht: Toter Trauerschwan im Auepark aufgefunden - Verdacht auf Angriff durch Hund

Bad Gandersheim (ots)

Im Bereich des Naturschutzgebietes Aueparks in 37581, Bad Gandersheim wurde am Sonntag, 08.02.2026, ein toter Trauerschwan aufgefunden. Das Tier war zuvor gemeinsam mit einem weiteren Trauerschwan regelmäßig im Bereich des Parks und der angrenzenden Gewässer aufzufinden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es im Zeitraum zwischen dem Abend des 04.02.2026 und dem 06.02.2026 zu einem Angriff auf das Tier gekommen sein. Am Fundort wurden unter anderem Spuren im Schnee, Blutspuren sowie herausgerissene Federn festgestellt. Zudem ergaben Untersuchungen Hinweise auf Hunde-DNA an den Verletzungen des Schwans. Die genaue Ursache sowie der Ablauf des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Aueparks, insbesondere nahe der Gewässer und im Umfeld von "Roswithas Rast", Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden, Tel. 05382 95390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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