Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ermittlungen wegen mutmaßlicher Körperverletzung, Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.35 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass es in der Hauptstraße, in der Nähe zu einer Buchhandlung, zu einer Körperverletzung an einem Kind gekommen sein soll. Zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Gaggenau rückten umgehend aus. Nach Angaben des betroffenen 5-jährigen Kindes soll es von einem bislang unbekannten Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahre alten, attackiert und leicht verletzt worden sein - das Kind wies leichte Rötungen auf. Der Verdächtige wurde als südländisch und circa 170 Zentimeter groß beschrieben wurde. Er soll eine graue, kurze Shorts, ein helles weiß/beiges Shirt sowie dunkelgräuliche kurze Haare und eine Halbglatze getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden unter der Rufnummer: 07225 / 9887-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/lb

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