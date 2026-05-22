Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Auf frischer Tat ertappt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Gernsbach (ots)

Eine 24-Jährige ist am Donnerstagabend von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie kurz vor 22:30 Uhr durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Bürogebäudes in der Amtsstraße einsteigen wollte. Weiterhin wollte sie sich Zutritt zu einer benachbarten Garage verschaffen. Alarmierte Beamte des Polizeireviers Gaggenau waren schnell zur Stelle und konnten die amtsbekannte Frau vorläufig festnehmen. Ein Sach- oder Diebstahlschaden ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden. Die Mittzwanziger erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchs.

/wo

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