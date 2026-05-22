POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Abendmahl auf Kurparkwiese - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)
Eine ausgebüxte Schafherde hat sich am Donnerstagabend zum Abendmahl eine saftige grüne Wiese im Kurpark ausgeguckt, um sich beim Grasen die Mägen zu füllen. Die Ausreißer haben mutmaßlich die Umzäunung ihrer Weide niedergetrampelt und genossen sichtlich ihre neu gewonnene Freiheit. Zusammen mit einem ermittelten Verantwortlichen haben Beamte des Polizeireviers Gaggenau die Tiere wieder auf ihre Weide zurückgeführt und die Umzäunung instandgesetzt.
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