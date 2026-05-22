POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Abendmahl auf Kurparkwiese - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Kehl (ots) - Die genauen Hintergründe eines mutmaßlichen Angriffs am frühen Donnerstagabend auf der Rheindammstraße sind noch unklar. Nach Aussage eines 17-Jährigen soll dieser kurz vor 20 Uhr im Rheinvorland spazieren gegangen sein, als ihn unvermittelt zwei noch Unbekannte mit einem Baseballschläger bedroht haben sollen. Im Bereich der Fußgängerbrücke über der Vorflut Kehl Süd soll einer der Unbekannten daraufhin versucht haben, den Jugendlichen mit dem ...

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