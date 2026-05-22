POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht
Kehl (ots)
Die genauen Hintergründe eines mutmaßlichen Angriffs am frühen Donnerstagabend auf der Rheindammstraße sind noch unklar. Nach Aussage eines 17-Jährigen soll dieser kurz vor 20 Uhr im Rheinvorland spazieren gegangen sein, als ihn unvermittelt zwei noch Unbekannte mit einem Baseballschläger bedroht haben sollen. Im Bereich der Fußgängerbrücke über der Vorflut Kehl Süd soll einer der Unbekannten daraufhin versucht haben, den Jugendlichen mit dem Baseballschläger zu attackieren. Der 17-Jährige Konnte dem Schlag nach eigenen Angaben ausweichen, sei daraufhin in den Wald geflüchtet und habe die Polizei verständigt.
Einer der Angreifer soll knapp zwei Meter groß und mit schwarzer Kleidung, darunter ein elegantes Hemd bekleidet gewesen sein. Der zweite Unbekannte soll ebenfalls dunkel bekleidet gewesen sein. Beide sollen schwarze Haare gehabt und laut des Jugendlichen Deutsch mit arabischem Akzent gesprochen haben.
Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden unter der Rufnummer 07851 893-0 um Kontaktaufnahme gebeten.
/ya
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