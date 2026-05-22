Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Tatverdächtiger ermittelt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Kehl - Verfolgungsfahrt endet mit Unfall, Zeugen gesucht

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Kehl (ots)

Den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ist es gelungen, den mutmaßlichen Fahrer des Opel Corsa zu ermitteln, der sich am Samstagabend (9. Mai 2026) nach einer Kollision mit einem Betonpoller in der Kehler Innenstadt einer Verkehrskontrolle entzog und zu Fuß vom Unfallort flüchtete. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat der polizeibekannte 20-jährige Tatverdächtige wenige Tagen vor dem Unfall den Opel Corsa in Karlsbad-Langensteinbach über eine Online-Plattform gekauft und daran zuvor gestohlene französische Kennzeichen befestigt. Bei der Flucht vor der Polizei am 9. Mai 2026 hatte er und seine Mitfahrer das Fahrzeug in der Kehler Innenstadt zurückgelassen. Aufgefundene Dokumente im Wageninnern und damit einhergehende Recherchen brachten die Ermittler auf die Spur des Heranwachsenden. Hilfreich war hierbei auch das Video eines Zeugen, der den flüchtenden Fahrer nach dem Unfall filmte. Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflicht-Versicherung-Gesetz und Kennzeichendiebstahl (Auslandsstraftat).

/vo

Pressemitteilung vom 10.05.2026

POL-OG: Kehl - Verfolgungsfahrt endet mit Unfall, Zeugen gesucht

Kehl Am Samstagabend (09.Mai 2026) gegen 21:20 Uhr beabsichtigte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl im Stadtgebiet einen Kleinwagen mit französischer Zulassung zu kontrollieren. Der Fahrer des Opel entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch die zu diesem Zeitpunkt gut besuchte Fußgängerzone. Im Bereich des Marktplatzes kollidierte das Fahrzeug mit einem Betonpoller und kam beschädigt zum Stillstand. Die vier mutmaßlich männlichen Insassen ließen das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Sie flohen durch ein nahegelegenes Einkaufszentrum und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der am zurückgelassenen Pkw entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. Mögliche Geschädigte, die durch den flüchtenden Pkw gefährdet wurden, oder Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden.

/CCT

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