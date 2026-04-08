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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Nach dem Fußballspiel zwischen 1. FCS gegen Alemannia Aachen
Polizei zieht positive Bilanz

Saarbrücken (ots)

Der polizeiliche Einsatz anlässlich der heutigen Drittliga-Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Alemannia Aachen verlief ohne gravierende Probleme. Lediglich vor Spielbeginn verursachten Berufsverkehr und gleichzeitige Fananreise kurzzeitige Störungen des fließenden Verkehrs.

Wie erwartet kamen heute Abend (08.04.2026) rund 14.400 Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem Spiel in den Saarbrücker Ludwigspark. Insgesamt sorgten rund 250 Einsatzkräfte rund um das Spiel und den Saarbrücker Ludwigspark für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher.

Da die Anreise der zahlreichen Fans und der tägliche Berufsverkehr zeitgleich zusammentrafen, kam es im Bereich Westspange und Ludwigskreisel zu Verkehrsstörungen.

Zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit aller Stadionbesuchenden wurde der Fußgängerverkehr in der Camphauser Straße beider Fanlager entkoppelt und entsprechende Ableitungen errichtet.

Auch die Abreise der Fans verlief zügig und überwiegend störungsfrei. Zwar kam es vereinzelt zu verbalen Provokationen, gravierende Auseinandersetzungen gab es jedoch nicht.

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Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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