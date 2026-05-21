Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Polizeieinsatz ausgelöst

Lahr (ots)

Weil er mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossenen haben soll, hat ein 25 Jahre alter Mann am frühen Mittwochabend am Bahnhof in Lahr einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen berichteten gegen 17:45 Uhr über Notruf, dass ein offenbar Betrunkener im Bereich eines Bahnhofsrestaurants säße und ohne jemanden zu bedrohen in die Luft geschossen hätte. Sofort herbeieilende Beamte des Polizeireviers Lahr konnten den Mann zusammen mit Kräften der Bundespolizei wenige Minuten später vorläufig festnehmen und zwei Schreckschusswaffen sicherstellen. Bei der Festnahme wurde ein Polizist des Polizeireviers Lahr leicht verletzt. Weil sich bei den polizeilichen Maßnahmen Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ergaben, wurde bei dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Unter anderem wurde dessen Handy beschlagnahmt. Gegen den 25-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-/Arzneimittelgesetz eingeleitet.

/wo

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