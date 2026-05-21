Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug, Zeugen gesucht

Hornberg (ots)

Am Mittwoch ist es in der Hauptstraße auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Friedhof zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug gekommen. Im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 18.10 Uhr wurde das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen und der Geldbeutel entwendet. Darin sollen sich laut Angaben der Fahrzeugführerin Ausweisdokumente, Bargeld sowie diverse Karten befunden haben. Der Geldbeutel konnte ohne Bargeld und EC-Karte gegen 19.00 Uhr im Bereich eines Lebensmittelmarktes aufgefunden und der Bestohlenen persönlich übergeben werden. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Zeugen die im genannten Zeitraum an den beschriebenen Örtlichkeiten etwas Auffälliges beobachten konnten, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 gebeten.

/lb

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