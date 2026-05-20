PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fußgängerin mit Linienbus kollidiert

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Linienbus hat am Dienstagmorgen am Ausgustaplatz zu einer leicht verletzten Frau geführt. Gegen 9:30 Uhr fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus an einer dortigen Haltestelle ein. Während der Bus gerade einfuhr, trat eine Fußgängerin unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn und übersah hierbei offenbar das herannahende Fahrzeug. In der Folge stieß die 55 Jahre alte Frau gegen die Seite des Linienbusses. Glücklicherweise verletzte sie sich nur leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Sachschaden entstand nicht.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 11:17

    POL-OG: Rastatt - Trickdiebstahl, Hinweise erbeten

    Rastatt (ots) - Am Dienstag kam es vor einem Grundstück auf der Karlstraße zu einem "Trickdiebstahl". Gegen 17:30 Uhr befand sich der Eigentümer in seinem Hof, als ein Audi-Fahrer vor dem Anwesen anhielt. In dem Fahrzeug sollen sich zwei bislang unbekannte Männer im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren befunden haben. Der Beifahrer sei ausgestiegen und habe den Mann in ein Gespräch verwickelt. Während des Gesprächs soll ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:50

    POL-OG: Oppenau - Verkehrsunfall, Hinweise erbeten

    Oppenau (ots) - Am Dienstagmittag kam es in der Ramsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Gegen 12:30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B28 von Oppenau kommend in Richtung Lautenbach. In Ramsbach soll zeitgleich ein bislang unbekannter Autofahrer von links aus der untergeordneten Hölflestraße in die Ramsbacher Straße eingebogen sein und hierbei offenbar die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren