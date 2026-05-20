Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fußgängerin mit Linienbus kollidiert

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Linienbus hat am Dienstagmorgen am Ausgustaplatz zu einer leicht verletzten Frau geführt. Gegen 9:30 Uhr fuhr ein Busfahrer mit einem Linienbus an einer dortigen Haltestelle ein. Während der Bus gerade einfuhr, trat eine Fußgängerin unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn und übersah hierbei offenbar das herannahende Fahrzeug. In der Folge stieß die 55 Jahre alte Frau gegen die Seite des Linienbusses. Glücklicherweise verletzte sie sich nur leicht. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Sachschaden entstand nicht.

/ph

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