Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Verkehrsunfall, Hinweise erbeten

Oppenau (ots)

Am Dienstagmittag kam es in der Ramsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Gegen 12:30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B28 von Oppenau kommend in Richtung Lautenbach. In Ramsbach soll zeitgleich ein bislang unbekannter Autofahrer von links aus der untergeordneten Hölflestraße in die Ramsbacher Straße eingebogen sein und hierbei offenbar die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers missachtete haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 31-Jährige sein Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus. In Folge kollidierte der Mercedes mit einem Brückengeländer, einem Verteilerkasten sowie einem Telefonmast. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pickup der Marke "Nissan" gehandelt haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Unfallstelle im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

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