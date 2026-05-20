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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Beschleunigtes Verfahren nach Autoaufbruch

Kehl (ots)

Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls wurde am Sonntagmittag in der Hauptstraße durch eine couragierte Zeugin verhindert. Ein 23-jähriger algerischer Staatsbürger soll gegen 12 Uhr das kleine Seitenfenster eines in einem Hinterhof geparkten Opels eingeschlagen und versucht haben das Fahrzeug zu öffnen. Durch lautes Rufen der Zeugin wurde der Mann gestört und flüchtete zu Fuß ohne Diebesgut. Da von dem Vorfall noch Handyaufnahmen gefertigt wurden, konnte der Tatverdächtige zeitnah von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl in der Nähe des Tatortes erkannt und vorläufig festgenommen werden. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat wurde, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg, am Montag ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren beim Amtsgericht in Offenburg durchgeführt. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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