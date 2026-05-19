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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestohlener E-Scooter wiederaufgefunden

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag ist es an einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Vogesenstraße zum Diebstahl eines E-Scooters gekommen. Ein Zeuge habe den Diebstahl beobachtet und wählte umgehend den Notruf der Polizei. Über Bekannte soll dem Bestohlenen zugetragen worden sein, dass es sich beim mutmaßlichen Täter um einen 14-Jährigen handeln soll. Der Verdächtige konnte von alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg auch an der Schule angetroffen werden. Laut seinen Angaben sei allerdings ein 13 Jahre alter Junge für den Diebstahl verantwortlich, der sich vom Ort des Geschehens entfernt habe. Der E-Scooter konnten indes in einem Gebüsch entlang der Otto-Hahn-Straße aufgefunden werden. Möglicherweise können vorhandene Videoaufzeichnungen zur Aufklärung des genauen Tatablaufs beitragen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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