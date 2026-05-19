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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Leichtverletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Lahr (ots)

Am Montagabend ereignete sich an der Einmündung der Rainer-Haungs-Straße zur Dr. Georg-Schaeffler-Straße ein Verkehrsunfall, der eine leicht verletzte Person und einen Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro zur Folge hatte. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer an der dortigen Einmündung die Vorfahrt einer 45-jährigen Peugeot-Lenkerin, was kurz nach 18 Uhr zur Kollision und beim Peugeot zum Auslösen des Fahrer-Airbags führte. Die Peugeot-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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