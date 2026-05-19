Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Mutmaßlicher Sammlungsbetrüger unterwegs

Kehl,Kork (ots)

Einen unbekannten Mann auf dem Hof seiner Firma in der Gottlieb-Fecht-Straße, bemerkte deren Inhaber am Montagmorgen. Auf Nachfrage gab der Unbekannte an, dass er um eine Geldspende bitten würde, da er Stroh für seine Zirkustiere von einem ansässigen Bauern erwerben möchte. Nachdem der Mann seine Geldspende entgegennahm und sich vom Betriebsgelände entfernte, informierte sich der Inhaber über den angeblichen Zirkus der seinen Standort in Kork haben soll. Weder der Zirkus noch der angebliche heimische Bauer ist bekannt. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem etwa 175 cm großen Mann mit Dreitagesbart um einen sogenannten "Sammlungsbetrüger" handelt.

/vo

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