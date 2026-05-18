Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vermisstensuche

Kehl (ots)

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Simon R. Der Jugendliche wurde am Samstagabend als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 8 Uhr die elterliche Wohnung in Kehl verlassen hatte und seitdem nicht mehr zurückgekehrt war. Erste eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne den erhofften Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Gesuchte ist etwa 177 Zentimeter groß, schlank und hat braune kurze Haare. Der 15-Jährige dürfte ein dunkelgraues Herrenrad mit weißumrandetem Sattelbezug mit sich führen. Er soll zuletzt mit einer schwarzen Hose, einem hellgrauen Oberteil aus Flies und einer braunen Softshelljacke bekleidet gewesen sein. Darüber hinaus soll er einen schwarzen Rucksack bei sich tragen. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0781 21-2820 oder unter der Notrufnummer entgegen.

Zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kehl-vermisstenfahndung/

/ya

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