Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Seelbach - Ingewahrsamnahme

Lahr, Seelbach (ots)

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei eine aggressive und augenscheinlich alkoholisierte Person im Bereich eines Spielplatzes in der Ludwig-Auerbach-Straße gemeldet, die lautstark herumschreien soll. Überdies soll der Störenfried einen Mann nach verbalen Streitigkeiten mit einem Messer bedroht haben. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte ein amtsbekannter Mann festgestellt werden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle widersetzte sich der 40-Jährige den polizeilichen Anweisungen. Da aufgrund des Verhaltens des 40-Jährigen von weiteren Störungen ausgegangen werden musste, wurde er in Gewahrsam genommen.

Bei der Überprüfung des Mannes konnten in dessen Hosentasche sowie in einem mitgeführten Rucksack zwei Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten. Auch beim Verbringen zur Gewahrsamszelle leistete er erheblichen Widerstand. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

/ph

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