Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall zwischen Auto und Sattelzug

Lahr (ots)

In der Nacht zum Montag kam es auf der Südfahrbahn der A 5 kurz vor der Anschlussstelle Lahr zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A 5. Kurz vor der Anschlussstelle Lahr soll er aus bislang unklarer Ursache dem ordnungsgemäß vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren sein. Der VW-Fahrer kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugfront mit dem Auflieger hinten links. Bei dem Aufprall wurde ein Teil des Fahrzeugdaches abgerissen. Nach der Kollision verlor der 24-jährige PKW-Führer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit der linksseitigen Betonleitwand. Durch diesen Zusammenstoß überschlug sich der PKW und kam kurz darauf entgegen der Fahrtrichtung zwischen dem rechten und dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur medizinischen Beobachtung wurde der 24-Jährige in eine nahegelegene Klinik gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er mit dem Schrecken davon. Neben Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg aufgenommen.

/lb

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