Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brennende Mülltonnen am Gebäude an der Selmer Landstraße

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Werne (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Leitung der Feuerwehr sowie der Löschzug Mitte um 16:19 Uhr mit dem Alarmstichwort "F3 - Wohnung, Rauch aus Gebäude" in die Selmer Landstraße im Ortsteil Ehringhausen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Hinter einer Garage drang dichter Rauch hervor. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter führte umgehend eine Erkundung durch und leitete erste Maßnahmen ein. Kurzerhand wurde ein in der Nähe befindlicher Gartenschlauch vorgenommen, um aus sicherer Entfernung eine Ausbreitung der Flammen auf den Dachstuhl sowie angrenzende Garagenbereiche zu verhindern.

Im weiteren Einsatzverlauf ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur gezielten Brandbekämpfung vor. Das Feuer, das nach ersten Erkenntnissen von Mülltonnen ausging, konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und weitere Gebäudeteile erfolgreich verhindert.

Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera, zogen Brandgut auseinander und führten Nachlöscharbeiten durch. Zudem wurden umliegende Fassadenbereiche gekühlt, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch den Rettungsdienst sowie die Polizei. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 17:30 Uhr beendet werden.

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