Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Kellerbrand im Ortsteil Werne-Horst

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Werne (ots)

Am Freitagvormittag wurden die Löschzüge Stockum und Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 11:08 Uhr mit dem Alarmstichwort "F3 Wohnung - brennt im Keller, keine Menschenleben in Gefahr" in die Straße Plas im Ortsteil Horst alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Kellerfenster eines Reihenhauses. Die Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits unverletzt verlassen. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht.

Ein Trupp ging umgehend unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der damit verbundenen Nullsicht musste der Brandherd mithilfe einer Wärmebildkamera lokalisiert werden. Das Feuer konnte zügig gefunden und gelöscht werden. Aus ungeklärter Ursache brannte ein elektronisches Küchengerät im Keller des Hauses.

Ein weiterer Trupp führte unter Atemschutz Kontrollarbeiten sowie Nachlöscharbeiten durch. Zur Entrauchung des Gebäudes kam ein Hochleistungslüfter vor dem Eingangsbereich zum Einsatz.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Löschzüge Stockum und Mitte, der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte der Einsatz gegen 12:50 Uhr beendet werden.

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