Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Feuerwehr nimmt am Benefizturnier "Werne kickt" teil - Einsatz für den guten Zweck

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Werne (ots)

Am 20. März 2026 nahm die Feuerwehr mit großem Engagement am Fußball-Benefizturnier "Werne kickt" teil. Die Veranstaltung fand in der Linderthalle in Werne statt und brachte insgesamt 12 Teams zusammen, die sich für einen guten Zweck sportlich miteinander maßen.

Für das Turnier ließ die Feuerwehr eigens neue Trikots anfertigen und trat motiviert gegen die anderen Mannschaften an. Auch wenn es sportlich nicht für einen Sieg reichte und das Team bereits in der Vorrunde ausschied, stand für alle Beteiligten der Spaß und der gemeinsame Einsatz im Vordergrund.

Besonders hervorzuheben war die starke Unterstützung von außerhalb des Spielfelds: Mehrere Angehörige der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort und feuerten die Mannschaft lautstark an - unter anderem mit Trommeln, die für eine mitreißende Stimmung in der Halle sorgten.

"Natürlich hätten wir uns über den ein oder anderen Sieg gefreut, aber am Ende zählt, dass wir dabei waren und einen Beitrag leisten konnten", so ein Teilnehmer aus den Reihen der Feuerwehr.

Neben dem sportlichen Wettkampf überzeugte das Turnier vor allem durch seine positive Atmosphäre und den gemeinschaftlichen Gedanken. Alle Teams einte das Ziel, durch ihre Teilnahme den guten Zweck zu unterstützen und ein Zeichen für Zusammenhalt und Engagement zu setzen.

Die Feuerwehr zeigte sich im Anschluss sehr zufrieden mit dem Tag: Teamgeist, Freude am Spiel und die Unterstützung der Benefizaktion machten das Turnier zu einem gelungenen Erlebnis.

Das Ende des Turniers ließen die Kameradinnen und Kameraden im Feuerwehrgerätehaus in einer gemütlichen Runde ausklingen.

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