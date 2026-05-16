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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrsunfall mit Sachschaden
Polizei sucht Zeugen

Rastatt (B462) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am 15.05.2026 gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 462 auf Höhe der Tunnelkreuzung in Fahrtrichtung Gaggenau ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein LKW-Fahrer sowie eine PKW-Lenkerin nebeneinander die dortige zweispurige Fahrbahn. Während der Sattelzug den linken Fahrstreifen befuhr, befand sich die Autofahrerin auf der rechten Fahrspur. Kurz vor der dortigen Fahrbahnverengung, bei der die beiden Spuren auf eine verengt werden, zog die PKW-Fahrerin rechts an dem LKW vorbei, um sich vor diesem in den fließenden Verkehr einzuordnen. Im Zuge dieses Einfädelungsmanövers kam es zum Zusammenstoß: Der LKW kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck des einscherenden PKW. Da der genaue Hergang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist das Polizeirevier Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere wird die Fahrzeugführerin gesucht, welche nach dem Unfall kurz mit der unfallbeteiligten Pkw-Fahrerin gesprochen hat. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 07222/761-0 an das Polizeirevier Rastatt.

/AWM

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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