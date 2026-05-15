Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendiebe ertappt und vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Offenburg (ots)

Dank des aufmerksamen Verhaltens eines Mitarbeiters eines Sportgeschäfts in der Gustav-Ree-Anlage konnten am Dienstagnachmittag drei Männer nach einem Ladendiebstahl zeitnah vorläufig festgenommen werden. Die drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren sollen gegen 15:45 Uhr sechs Artikel im Wert von rund 335 Euro aus der Auslage entnommen und in einem mitgeführten, schwarzen Rucksack verstaut haben. Anschließend sollen die drei mutmaßlichen Diebe das Geschäft verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter konnte die drei zu Fuß flüchtenden Verdächtigen kurzzeitig in Richtung Innenstadt verfolgen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Trio im Bereich der Hauptstraße angetroffen und von Beamten des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen. Der schwarze Rucksack mit dem mutmaßlichen Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die drei Männer erwartet nun eine Strafanzeige.

/ph

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