PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendiebe ertappt und vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg - Ladendiebe ertappt und vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Offenburg (ots)

Dank des aufmerksamen Verhaltens eines Mitarbeiters eines Sportgeschäfts in der Gustav-Ree-Anlage konnten am Dienstagnachmittag drei Männer nach einem Ladendiebstahl zeitnah vorläufig festgenommen werden. Die drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren sollen gegen 15:45 Uhr sechs Artikel im Wert von rund 335 Euro aus der Auslage entnommen und in einem mitgeführten, schwarzen Rucksack verstaut haben. Anschließend sollen die drei mutmaßlichen Diebe das Geschäft verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter konnte die drei zu Fuß flüchtenden Verdächtigen kurzzeitig in Richtung Innenstadt verfolgen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Trio im Bereich der Hauptstraße angetroffen und von Beamten des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen. Der schwarze Rucksack mit dem mutmaßlichen Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die drei Männer erwartet nun eine Strafanzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 09:58

    POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

    Kehl (ots) - Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Bar in der Kasernenstraße zu Streitigkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Gast kurz vor 4 Uhr von Mitarbeitern aufgefordert worden sein, die Bar zu verlassen. Nachdem der 27-Jährige der Aufforderung zunächst nicht nachkam, entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Anschließend entfernte ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 09:25

    POL-OG: Offenburg - Psychische Ausnahmesituation

    Offenburg (ots) - Eine psychische Ausnahmesituation dürfte am Donnerstagnachmittag dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein 48 Jahre alter Mann in der Rammersweierstraße die Kontrolle über sich verloren und gegen 16:30 Uhr zunächst Passanten mit einer Eisenstange bedrängt und gleich darauf die Verglasung einer Werbetafel einer dortigen Bushaltestelle eingeschlagen hat. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren