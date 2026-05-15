Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychische Ausnahmesituation

Offenburg (ots)

Eine psychische Ausnahmesituation dürfte am Donnerstagnachmittag dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein 48 Jahre alter Mann in der Rammersweierstraße die Kontrolle über sich verloren und gegen 16:30 Uhr zunächst Passanten mit einer Eisenstange bedrängt und gleich darauf die Verglasung einer Werbetafel einer dortigen Bushaltestelle eingeschlagen hat. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg erklärten dem 48-Jährigen die vorläufige Festnahme, legten ihm die Handschließen an und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Hände von Fachpersonal einer Klinik. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

/wo

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