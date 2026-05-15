POL-OG: Schwanau - Vorläufige Festnahme im Zusammenhang mit Geldfälschung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Schwanau (ots)
Der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern einer Bäckerei in der Kürzeller Hauptstraße war es am Mittwochvormittag zu verdanken, dass ein 39-jähriger mutmaßlicher Betrüger aufflog. Der Enddreißiger wollte gegen 11 Uhr mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen. Die Blüte blieb jedoch nicht unbemerkt, sodass der Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeipostens Schwanau festgehalten wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
/ya
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