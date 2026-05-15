POL-OG: Schwanau - Vorläufige Festnahme im Zusammenhang mit Geldfälschung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg (ots) - Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall am frühen Donnerstagmorgen im Bereich des Offenburger Bahnhofs haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei 19-Jährige gegen 5 Uhr mit drei Männern in ein Streitgespräch geraten sein. In dessen Folge seien die zwei Heranwachsenden von dem Trio körperlich attackiert worden. Hierbei seien ihnen letztlich eine hochwertige Armbanduhr, eine ...

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