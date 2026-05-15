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POL-OG: Schwanau - Vorläufige Festnahme im Zusammenhang mit Geldfälschung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Schwanau - Vorläufige Festnahme im Zusammenhang mit Geldfälschung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Schwanau (ots)

Der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern einer Bäckerei in der Kürzeller Hauptstraße war es am Mittwochvormittag zu verdanken, dass ein 39-jähriger mutmaßlicher Betrüger aufflog. Der Enddreißiger wollte gegen 11 Uhr mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen. Die Blüte blieb jedoch nicht unbemerkt, sodass der Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten des Polizeipostens Schwanau festgehalten wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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