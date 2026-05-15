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POL-OG: Baden-Baden - Guter Geschmack bewiesen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Baden-Baden - Guter Geschmack bewiesen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Baden-Baden (ots)

Einen guten Geschmack hat am Sonntagnachmittag eine 84-jährige Frau bei der Auswahl ihrer Unterkunft bewiesen. Die Seniorin war gegen 14 Uhr in einem exklusiven Hotel in der Schillerstraße aufgelaufen und versuchte verzweifelt in ihr Zimmer zu gelangen. Schnell stellte sich heraus, dass der mitgeführte Zimmerschlüssel nicht zu diesem Hotel gehörte, sondern zu einem Seniorenheim. Die desorientierte Frau wurde im Anschluss von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden zu ihrem eigentlichen Domizil gebracht.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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