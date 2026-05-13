Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Pkw beschädigt

Zeugen gesucht

Oberwolfach (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht soll es am Dienstagmorgen in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:35 Uhr am Parkplatz der Sporthalle in der Schulstraße gekommen sein. Ein bisher unbekannter Fahrer soll einen roten Citroen C3 Aircross, der gegenüber der Parkflächen einer Arztpraxis stand, im Bereich der Stoßstange beschädigt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07832 / 97592-0 beim Polizeirevier in Haslach zu melden.

/vo

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