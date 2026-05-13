PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnwagenbrand

Lahr (ots)

Durch den Anruf eines Zeugen wurde die Polizei und die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch auf einen Brand eines Wohnwagen auf einem Gartengrundstück in Lahr-Mietersheim aufmerksam. Nachdem ein 34-jähriger Mann am Dienstag kurz vor Mitternacht von seinem Balkon eine Rauchwolke über den Gartengrundstücken feststellte, machte er sich auf die Suche nach der vermuteten Brandörtlichkeit. Nach intensiver Suche konnte er den betroffenen Garten lokalisieren und die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Brandort hinführen. Nachdem die Feuerwehr den weit fortgeschrittenen Brand löschen konnte stellte sich heraus, dass es sich bei dem Brandobjekt um einen dort abgestellten Wohnwagen handelte. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 11:19

    POL-OG: Iffezheim / Rastatt - Alkohol im Straßenverkehr

    Iffezheim / Rastatt (ots) - Gleich mehrfach war Alkohol im Straßenverkehr der Grund für polizeiliche Maßnahmen. Am Dienstagmittag fuhr ein Autofahrer auf der L75 von Hügelsheim in Richtung Iffezheim, als er einem LKW bei der Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich der K3760 , hinten auffuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 10:58

    POL-OG: Bühl - Körperliche Auseinandersetzung / Hinweise erbeten

    Bühl (ots) - Aufgrund angeblicher Geldschulden soll es am Dienstagnachmittag, gegen 18 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden in der Marktstraße gekommen sein. Nach ein paar Faustschlägen und Tritten soll sich der Streit gegen 18:30 Uhr in die Herrentoilette des ZOB in Bühl verlagert haben. Ein ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 10:33

    POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

    Hausach (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignete sich am Dienstag auf einem Radweg zwischen Wolfach und Hausach. Ein 13-jähriges Mädchen und ein 11-jähriger Junge waren gegen 13:15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg entlang der B294 in Fahrtrichtung Hausach unterwegs. In einem leichten Gefälle kurz vor der Hagenbuchkurve kam ihnen ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen. Es kam zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren