Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnwagenbrand

Lahr (ots)

Durch den Anruf eines Zeugen wurde die Polizei und die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch auf einen Brand eines Wohnwagen auf einem Gartengrundstück in Lahr-Mietersheim aufmerksam. Nachdem ein 34-jähriger Mann am Dienstag kurz vor Mitternacht von seinem Balkon eine Rauchwolke über den Gartengrundstücken feststellte, machte er sich auf die Suche nach der vermuteten Brandörtlichkeit. Nach intensiver Suche konnte er den betroffenen Garten lokalisieren und die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Brandort hinführen. Nachdem die Feuerwehr den weit fortgeschrittenen Brand löschen konnte stellte sich heraus, dass es sich bei dem Brandobjekt um einen dort abgestellten Wohnwagen handelte. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. /vo

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