PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Hausach (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignete sich am Dienstag auf einem Radweg zwischen Wolfach und Hausach. Ein 13-jähriges Mädchen und ein 11-jähriger Junge waren gegen 13:15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg entlang der B294 in Fahrtrichtung Hausach unterwegs. In einem leichten Gefälle kurz vor der Hagenbuchkurve kam ihnen ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen. Es kam zu einer Berührung zwischen der 13-jährigen Radfahrerin und dem entgegenkommenden 72-Jährigen, woraufhin beide stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Laut Aussagen der Beteiligten ist es unklar, ob die beiden Kinder nebeneinander oder hintereinander auf dem Radweg gefahren sind. Um dies zu klären, bitten die Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Telefonnummer 07834 8357-0 um sachdienliche Hinweise. Außerhalb der Bürozeiten können sich mögliche Hinweisgeber auch unter der Rufnummer 07832 97592-0 an das Polizeirevier Haslach wenden.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 07:58

    POL-OG: Emmendingen, Offenburg - Fahndung

    Emmendingen, Offenburg (ots) - Nachdem der 34 Jahre alte Ahmed H. am Freitag den 1. Mai im Zuge eines genehmigten Freigangs nicht mehr zu einer psychischen Fachklinik in Emmendingen zurückgekehrt war, fahndet die Kriminalpolizei Offenburg nun öffentlich nach dem marokkanischen Staatsangehörigen. Der Gesuchte war wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Offenburg zur Unterbringung in der Klinik verurteilt. ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 15:49

    POL-OG: Baden-Baden - Häufung von Diebstählen und Sachbeschädigungen

    Baden-Baden (ots) - Seit April 2025 ist in Baden-Baden ein Anstieg von Kennzeichendiebstählen an Fahrzeugen mit ukrainischer Zulassung zu verzeichnen. Insgesamt wurden bisher 30 Diebstähle von ukrainischen Kennzeichen registriert, von denen einige später wieder aufgefunden wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter sich nach dem Diebstahl der Kennzeichen ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 15:24

    POL-OG: Rastatt - Trickdiebstahl / Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Zu einem Trickdiebstahl auf offener Straße zum Nachteil einer Seniorin kam es Montagnachmittag in der Kaiserstraße. Gegen 15:40 Uhr soll ein älterer grauer E-Klasse Mercedes neben einer 88-jährigen Frau angehalten haben, die mit einem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war. Nachdem der männliche Beifahrer ausstieg und gezielt auf die Frau zuging, soll er sie in ein Gespräch verwickelte und ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren