Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Hausach (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern ereignete sich am Dienstag auf einem Radweg zwischen Wolfach und Hausach. Ein 13-jähriges Mädchen und ein 11-jähriger Junge waren gegen 13:15 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg entlang der B294 in Fahrtrichtung Hausach unterwegs. In einem leichten Gefälle kurz vor der Hagenbuchkurve kam ihnen ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen. Es kam zu einer Berührung zwischen der 13-jährigen Radfahrerin und dem entgegenkommenden 72-Jährigen, woraufhin beide stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Laut Aussagen der Beteiligten ist es unklar, ob die beiden Kinder nebeneinander oder hintereinander auf dem Radweg gefahren sind. Um dies zu klären, bitten die Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Telefonnummer 07834 8357-0 um sachdienliche Hinweise. Außerhalb der Bürozeiten können sich mögliche Hinweisgeber auch unter der Rufnummer 07832 97592-0 an das Polizeirevier Haslach wenden.

/sk

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